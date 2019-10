El tenso momento que protagonizaron Bessy Gallardo y Monserrat Álvarez: "No pongas palabras en mi boca"

Durante la jornada de este miércoles el matinal de CHV “Contigo en la mañana” contó con la presencia de Bessy Gallardo, abogada que cobró relevancia en medio de estallido social.

Lo que pocos esperaban fuera que protagonizara un tenso momento con Monserrat Álvarez mientras conversaban de las diversas problemáticas sociales que se han tomado la agenda.

“La democracia de hoy no es representativa. Sí es una democracia, pero en el papel. Hoy los que realmente ejercen la democracia son las organizaciones de la sociedad civil, las que sí trabajan para el pueblo”, sostuvo Bessy.

No obstante, mientras la conductora conversaba con Osvaldo Andrade, miembro del Partido Comunista, Álvarez hizo referencia a un comentario que había realizado la egresada de Derecho hace unos minutos.

“Bessy, de alguna manera, dice que la democracia de ahora no es democracia“, soltó Monserrat, lo que generó una inmediata reacción en Bessy: “Yo no estoy diciendo eso, no pongas palabras en mi boca“.

Si bien Álvarez no le respondió en el momento y dejó que Andrade se explayara, luego le respondió a Bessy de vuelta: “Bessy, tú me dijiste que esto no es una democracia representativa, yo no puse palabras en tu boca. Por eso le pregunté a Osvaldo y dijo que no estaba de acuerdo contigo”, cerrando el tema.