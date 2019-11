El desafío laboral de Gino Costa: asumirá la conducción de dos programas en TVN

Durante la jornada de ayer se dio a conocer la renuncia del animador Ignacio Gutiérrez del matinal de Televisión Nacional “Muy buenos días”.

Según explicó Gutiérrez, su decisión de renunciar al canal fue para potenciar su productora, lo que según él es “una oportunidad para generar más trabajo en esta industria difícil”.

Asimismo, el conductor del matinal de TVN Cristián Sánchez se encuentra de vacaciones, por lo que el canal tomó la determinación de sumar a uno de los panelistas del espacio a la conducción del programa.

Se trata de Gino Costa, quien quedará al mando de “Muy buenos días” y también del programa “No culpes a la noche”.

Sobre esto, el animador expresó que “me llega de sorpresa esto y tiene harta responsabilidad, porque el contexto es súper distinto, el matinal tiene un tono distinto, el late tiene un tono distinto. Es como la PSU, poner en práctica todo lo aprendido y darle con todo”, expresó Gino al diario La Cuarta.

A esto agregó que “estoy preparándome mucho bajo el contexto en el que se están llevando los programas. Estoy estudiando, tengo una pieza llena de diarios, no quiero que me pillen en nada. Fui a la marcha en Plaza Italia, no hay nada mejor que verlo todo con tus propios ojos, estar ahí”, fueron parte de las declaraciones del animador.