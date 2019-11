Esposo de Javiera Suárez celebró los 3 años de Pedrito Milagros y dedicó emotivas palabras a la periodista fallecida

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mi Pedrito Milagros!!! Ya son 3 años y los celebramos con todo! Familia, amigos y mariposas, todos juntos celebrando la suerte de estar vivos. El amor de tu mamá nos acompañó desde el Cielo y de seguro está feliz de verte cada día más grande. Gracias a todo el equipo de @detinmarin_ por hacer esta celebración perfecta y con el sentido que queríamos. Se sintió el cariño y la preocupación en cada uno de los detalles…