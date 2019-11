Paulina Figueroa reveló por qué ingresó a "El Discípulo del Chef" y emocionó a televidentes

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, donde los participantes se debieron enfrentar en una competencia.

Bajo este contexto Paulina Figueroa se enfrentó contra Camila y Evelyn, siendo la primera la ganadora.

“Cuando vi en la pantalla que salía el rojo, se me formó un nudo gigante en la garganta, como que me dieron ganas de llorar y se me pasaron muchas cosas por la cabeza, como el por qué estoy acá, que cuando mi abuela vea esto, va a quedar demasiado emocionada”, narró la concursante tras ganar.

Luego, entregó íntimos detalles de su vida privada, que tenían relación con la estrechez que existe con su abuela.

“El saber que estoy logrando cosas y que después ella lo va a ver me da pena y alegría a la vez. Pena, porque no la he visto en mucho tiempo. Ella tiene cáncer al estómago, ahora le encontraron diabetes, la presión alta, entonces yo no quiero que se muera. Y como no quiero que se muera me voy a esforzar al mil acá, para ganar el premio, operarla y que me quede 2.0. Y tener mami para muchos años más”, develó.

Finalmente entregó un emotivo relato, asegurando que su abuela es “una de las mujeres más increíbles del mundo; si bien me topé contigo como abuela, la vida me dio la suerte de que me enseñaras lo que era una mamá, porque nunca la tuve. Todos los valores que tengo y lo que soy ahora es gracias a ti, así que mis triunfos son tuyos”.

Sus palabras hicieron ruido en las redes sociales, recopilando múltiples mensajes de apoyo en Twitter.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejó:

#DiscipulosAlaCancha es buena cabra la paulina, quiero que gane la season pic.twitter.com/hhwQJklGjN — Merelo (@donmerelo) November 4, 2019

Repito, me encanta la Paulina ♥️ le ha tocado terrible duro pero nada le queda chico, ella le da no más, con too si no pa' que #DiscípulosALaCancha — Valentina Morales Jiménez (@valenissemj) November 4, 2019

Paulina es la más bacán del programa, la hubiese ido a abrazar también después de ganar #DiscipulosAlaCancha — #CárcelParaChadwick (@Jimujica) November 4, 2019