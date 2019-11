Luksic respondió a Florcita Motuda: "Deje de darle la razón a quienes dicen que no merece estar en el Congreso"

Andrónico Luksic es asiduo a Twitter. Usa la red social todos los días y no teme en responder. Esta vez le tocó al diputado Florcita Motuda.

Todo empezó cuando un usuario acusó al empresario de tener una actitud falsa con sus trabajadores, al aumentar el sueldo mínimo de ellos a $500 mil. “Luksic quiso vender la pomá de empresario comprometido con las demandas sociales y les subió el sueldo de sus trabajadores. Acto seguido, despidió al director de prensa de su canal por decir que los pacos están violando los DDHH y termina con ‘No creo en una nueva Constitución"”, escribió @JaviNomas.

Ante esto, el parlamentario comentó: “Perdone ud. la manera poco educada:’LUKSIC NOS QUERÍ HACER WEONES PASÁNDONOS GATOS POR LIEBRE… ÁNDATE A LA CHUCHAAAAAA”.

Luksic no se quedó callado ante tal solicitud. “Diputado, deje de darle la razón a quienes dicen que usted no merece estar en el Congreso!! Haga alguna contribución a Chile en vez de compartir noticias falsas e insultar a otros a las 4 a.m. !! Débase al 2,67% de votantes que lo eligieron y a todos los chilenos que pagamos su dieta”, le contestó el millonario.

