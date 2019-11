"Nunca te ha faltado nada": Kel Calderón respondió fuerte y claro a seguidor que la criticó por protestar

La egresada de Derecho e influencer Raquel Calderón ha estado informado a través de su cuenta de Instagram diversas manifestaciones, dando su apoyo y participando de ellas. Pero no solo eso, sino que también ha hecho fuertes críticas al Gobierno y tomado algunas banderas del movimiento social para hacerlas visibles.

En la última publicación que subió a su cuenta de la red social, subió un video sobre recuperar las aguas que se encuentran en manos de privados.

“Y SI RECUPERAMOS NUESTRAS AGUAS? 💧💦 Préstele atención a este video – en mis Stories les dejare un documental que me pille en Netflix que es súper interesante para complementar ♥️ Actuemos antes de que sea muy tarde“, escribió.

Sus seguidores le dieron apoyo casi absoluto e incluso se ganó el respeto de algunos incrédulos: “Soy cada día más tu fan. ❤️💪”, “muy bien”, “excelente reina Kel”, “se comparte!”.

Pero no faltó quien la criticó y ella respondió directamente:

“Por q luchas no entiendo si tu nunca te ha faltado nada ni para comer nada“, le dijo el seguidor.

La respuesta de Kel fue nuevamente aplaudida con más de 5 mil “me gustas”: “Porque haber nacido en una posición de privilegio me genera la responsabilidad ineludible de querer un país mejor para todos, porque la otra opción sería hacerme la tonta y estar feliz en mi micro mundo. Tuve la suerte de que mis papás pudieron pagarme una educación muy buena y quiero que el día de mañana todos puedan tener acceso a las mismas oportunidades que he tenido yo, quiero un país más Justo y que no se olvide de los que tienen menos. Una sociedad solo es tan fuerte como su eslabón más débil, y las personas que tuvimos más suerte tenemos el deber y la obligación de contribuir a crear un país que no se olvide de las personas que lo están pasando mal. Porque tengo la suerte de tener una voz y una plataforma donde llego a mucha gente, y es lo mínimo q puedo hacer para intentar generar un cambio”.