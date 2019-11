Raquel Argandoña encaró a Joaquín Lavín por ausencia de su hijo en el Congreso

En “Bienvenidos” durante la jornada de hoy estuvo invitado el Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavin, quien fue increpado por la Raquel Argandoña luego de que el hijo del edil, Joaquín Lavín Jr, no se encontrara en la cámara mientras se realizaba el sorteo de los parlamentarios que serían parte de la comisión que revisará la acusación constitucional al exministro del interior Andrés Chadwick.

“Perdón, perdón, puedo hacerle una pregunta al alcalde. Usted sabe que es mi alcalde preferido, pero tengo que hacerle una pregunta“, inicio Argandoña para luego fundamentar su consulta.

“Ayer, se sorteó la comisión que revisará la acusación constitucional del ex ministro Chadwick. Uno de los integrantes de esta comisión es su hijo, Joaquín Lavín León. Y cuando le dijeron el nombre estaba ausente en la sala“, sostuvo bastante seria.

Bajo este contexto, Lavín explicó que “lo primero que hice fue llamar a Joaquín por teléfono. Yo supe después, porque supe por las redes sociales. Como había habido esto de que llegaba atrasado, ya lo habíamos comentado, llamé a Joaquín y le dije, ‘pucha, ¿qué pasó? Porque mira las redes sociales dice que llegó atrasado. Me dijo ‘no, no llegué atrasado’, pero efectivamente no estaba en la sala en ese minuto. Había marcado la asistencia y estaba en otra conversación”, explicó.

Tras esto la animadora de Canal 13 argumentó su postura entregando datos: “se lo digo porque ya existía un antecedente de un reportaje de este canal, supimos que este diputado (su hijo), llegaba tarde en un 82% a las sesiones de las cuales el promedio de atraso de cada una era de 58 minutos, y más aún que él dijo, el viernes 13 de septiembre, ‘me importa poco que me digan flojo’ (…) Yo creo que en pos de eso, él debería dar el ejemplo. Se lo pregunto como ciudadana de este país“, cerró Raquel.

Finalmente Lavín aseguró que Argandoña tenía razón: “Aquí hay una responsabilidad, y él tiene que asumirla. En el caso de ayer no llegó atrasado, pero como paso la situación anterior, muchos diputados se rieron”.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejó la intervención de Raquel Argandoña:

