"Ojalá me congelen, tienen que pagarme igual": Patricia Maldonado se refiere a rumores sobre su ausencia en "Mucho Gusto"

La ausencia de Patricia Maldonado del matinal de Mega “Mucho Gusto” generó diversos rumores referentes a su continuidad en el canal. Esto, tras las manifestaciones que se han desarrollado en Chile y las “funas” que se han realizado contra algunos rostros de televisión, como la que afectó a su compañero Karol Lucero.

No obstante, la cantante aclaró que su contrato no se ha visto afectado por estas masivas funas que se han generado a diversas personalidades del espectáculo y afirmó que “estaba en Nueva York, porque mi hermano no ha estado muy bien. No puedo estar en dos partes a la vez“, explicó al medio La Cuarta.

Sobre los rumores que apuntaban a que la panelista estaría “congelada” en “Mucho Gusto” con motivo de resguardo, Maldonado expresó: “Ojalá me congelen, tienen que pagarme igual“, fueron sus categóricas palabras.

Según el medio mencionado previamente, la panelista del matinal podría integrarse desde la próxima semana. “Confío en que no pase nada y que el lunes o martes pueda ir a trabajar. Si no, deberé volver (a Nueva York). He tenido el apoyo de la gente en el canal y estoy muy agradecida con eso“, dijo la cantante.