El angustiante mensaje de Cristián Riquelme: "No la quiero perder, no la quiero ver morir"

Tras el estallido social en Chile, varias pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas, debido a las intensas protestas, enfrentamientos y vandalismo que se ha generado en diversos sectores del país.

Una de ellas fue la empresa del actor Cristián Riquelme, llamada “De Alaska a Patagonia”, la cual está tratando de llevar adelante pese a la crisis.

Pero para esto, el actor debe publicar y promocionar su pyme mediante redes sociales, lo que mantuvo complicado al actor. No obstante, Riquelmente tomó una decisión y se las explicó en un video a sus seguidores de Instagram.

El actor comenzó expresando: “Les quiero contar una cosa, producto del viaje de Alaska a Patagonia que ustedes todos conocen, sale una pyme, que es mi agencia de viajes ‘De Alaska a Patagonia‘”, dijo.

A esto añadió que “yo como actor, teniendo hijos, no me voy a quedar esperando que me llamen, y por eso armé esta agencia que ha funcionado en dos años”, explicó.

“Pero la agencia, ¿saben quién es? la Claudia (pareja de Cristián Riquelme), yo y mi socia. Yo por respeto a Chile y a todo lo que está pasando, por respeto a mí, por respeto a mis hijos, por respeto a ustedes, no he subido información de viajes porque sería absurdo hacerlo“, siguió comentando el actor nacional.

“Pero me pasa que ‘De Alaska a Patagonia’ es una agencia pequeña y necesito echarla andar. Yo tengo reservas en hoteles, bloqueos aéreos para febrero para viajes y necesito salir a vender, porque a mí ‘De Alaska a Patagonia’ nadie me la regaló, yo me la he ganado solito, a pulso, con la Claudia y con mi socia”, aseguró Riquelme.

Finalmente pidió disculpas a los usuarios que se sientan molestos por sus publicaciones: “Les pido disculpas si a alguien le molesta que yo suba información de ahora en adelante pero lo tengo que hacer. Nadie me la ha regalado y no la quiero perder, no la quiero ver morir y espero comprendan“, cerró, recibiendo el apoyo de múltiples seguidores de la plataforma.

Revisa la publicación a continuación: