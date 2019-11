Tensa discusión marcó el capítulo de "El Discípulo del Chef": "¡Qué mierda te quieres comer!"

En una nueva edición del programa “El Discípulo del Chef” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por el chef Sergi Arola y su pupila María Pía Ruppli.

Todo esto en medio de la competencia, en la cual los participantes debían cocinar platos con ingredientes provenientes de Escocia.

En este contexto, Ruppli se enfrentó al reconocido chef luego de presentarle su preparación, y la discusión se produjo cuando le comunicó al juez que le había agregado un salmón ahumado al puré que había realizado.

“Yo te iba a decir que iba (el salmón), pero yo te iba a decir cuando iba“, señaló el chef a la aspirante, quien le respondió que él ya la había autorizado a hacerlo.

Tras esto, Arola manifestó ofuscado: “Tienes una prisa de ser protagonista de la ostia (…) pusiste un salmón que ya está cocinado, en una p… olla a presión y la cerraste. ¡Qué mierda te quieres comer!“, dijo el chef.

Palabras que enfurecieron a Pía, quien respondió de la siguiente manera: “Oiga sabe qué, no me gusta que me trate así. Una cosa es que esté molesto, pero por qué con garabatos. Dice una cosa y después dice otra”, expresó la aspirante.

“Puede que tenga otra idiosincrasia, es su modo. Pero que me diga primero que no pregunté, y que además me diga que estoy robando cámara. Me sacó de las casillas (…) Si me hubiese dicho algo, le tiro el delantal por la cabeza”, siguió comentando Pía.

Posteriormente, Sergi se justificó diciendo que sus alumnos debían hacer caso a las órdenes que les daba el chef.

Finalmente el chef le pidió disculpas a la participante, aclarando que su intención era no pelear con nadie y que solo buscaba cocinar el mejor plato.

