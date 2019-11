Este viernes una de las invitadas al programa “Podemos hablar” de CHV fue la abogada Macarena Venegas, quien reveló quién sería el responsable de la filtración de fotos íntimas que ella vivió en el año 2010.

Según contó, se enteró de esta filtración cuando una periodista de Las Últimas Noticias la contactó para corroborar si las 17 imágenes que se viralizaron en la web eran suyas. “La verdad, para mí fue un golpe tremendo. Pienso en esa situación ahora y todavía hay algo por dentro mío que se me quiebra. Creo que debe ser la traición más grande que me hayan hecho en mi vida”, aseguró.

“Tenía 22 o 23 años (y estuve con él) hasta los 27, 28. Fue mi pololeo más importante, más grande… Enamorada, imagínate. Me iba a la playa con él, había un reconocimiento. Yo vengo de una familia súper tradicional”, agregó.

“Yo igual puse buena fe al principio: deben haberle robado el computador. “Todo era vergonzoso, todo era terrible”, confesó porque además tuvo que darle explicaciones a sus jefes. “No podía creer que yo estaba en internet, en mi vida pasada, íntima, con un pololo al cual yo amaba… Entre que me desmayé, me pasaron un montón de cosas, tuve que llamar a mi jefe de esa época (…). Y él me dice, mándame el link”, continuó.

Al preguntarle directamente a su ex, la comunicadora dijo que él negó todo. “Me dijo que yo estaba loca”, confidenció.

“Las fotos efectivamente eran de su computador. La mujer con la que finalmente se fue, porque él me dejó, se fue con otra mujer… Esa mujer encontró las fotos en el computador, y ella las habría filtrado, quiero hablar en supuesto”, reveló.

Debido a lo anterior, Macarena presentó una querella, pero la justicia no pudo comprobar la culpabilidad de la persona. “Nunca logré nada. Ellos declararon, negaron todo, entregaron los computadores y estaban totalmente quemados. Burlaron todo”, se lamentó.