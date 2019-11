Laura Prieto comparte angustiante mensaje desde la clínica: "Si no tienes plata en los bolsillos, no eres nadie"

View this post on Instagram

Pielonefritis ya estoy bien me dieron de alta en la semana… pero me sirvió para darme cuenta una vez más que en este país si no tienes plata en los bolsillos no eres nadie… las clínicas si no tienes un buen plan de isapre o una contundente cuenta bancaria te dejan desahuciad@ en los pasillos, la falta de empatía de los doctores al darte un diagnóstico yo sé que para ellos esto es algo de todos los días pero para nosotros no… deberían prepararlos para trabajar la empatía… por suerte yo salí bien de esta pasada… pero me pregunto que pasa con esas personas que esperas días, meses, años y a veces mueren esperando una luz que los alivie… vamos chile que bueno que despertaste ❤️🇨🇱❤️