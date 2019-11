TVN ofreció participación limitada a Daniel Stingo y él la rechazó: "Ahora se requieren voces que opinen, que cuestionen"

El abogado Daniel Stingo fue la quinta baja del programa “Buenos días a todos” de TVN desde que inició el estallido social en Chile.

Su participación en las últimas semanas tuvo peaks como sus encontrones con el exministro del Trabajo Nicolás Monckeberg o la diputada Marcela Sabat. “Se dieron cosas como dimes y diretes, eso ha pasado esta semana. Hemos tenido conversaciones con TVN. Es una canal estatal, están preocupados, están tratando de mantener un equilibrio y son las reglas que hay“, expresó a Las Últimas Noticias.

Pero dichas advertencias no habrían sido suficientes, porque este viernes le pidieron que mejor no fuera al canal y lo citaron a una reunión a las 14 horas. Ahí le ofrecieron un nuevo formato.

“Me dijeron que venía un nuevo formato, que los ejecutivos de arriba, de dirección de programación, estaban viendo un nuevo formato, más periodístico, y que mi participación disminuía considerablemente. Si me llamaban una vez a la semana, eso tenían que verlo, porque tampoco lo tenían claro”, contó a La Tercera.

“Me querían ofrecer eso y yo les dije que no, que este cambio de circunstancias en este contexto histórico, en esta contingencia, no me resultaba conveniente. Ni para el país, ni para el canal, ni para mí, ni para nadie. No me podían hacer ese cambio de condiciones porque ahora se requieren voces que opinen, que cuestionen, que digan lo que la gente está diciendo”, argumentó.

“Si me cambiaban las cosas yo no seguía, pero el cambio es de ellos. Les dije que si querían cuando terminara la contingencia lo conversáramos, pero en esta contingencia no, porque hay que ser consecuente”, afirmó.