Camila Stuardo se suma a TVN de manera oficial: "No me cierro a ninguna oportunidad"

En septiembre se confirmó la salida de Kathy Salosny de TVN, donde la animadora conducía el late “No culpes a la noche“.

Bajo este contexto solo quedó Cristián Sánchez en la conducción, pero rápidamente fue acompañado por Camila Stuardo, de manera provisoria.

No obstante, de acuerdo a diario La Cuarta, el arribo de Stuardo se oficializó, aunque habían preferido no anunciarlo debido a la contingencia nacional.

Recordemos que esta no es la primera vez que Camila Stuardo se deja ver en el late, ya que durante la temporada veraniega también le hizo compañía a Sánchez.

En la oportunidad explayó su interés por continuar en la televisión: “Me acomoda mucho la línea editorial del invitado, antes teníamos distintos tipos de invitados, ahora la contingencia llama, pero yo estoy feliz, estudiando mucho. Ha sido súper rico salir de la zona de confort, ya que a esa hora la gente no quiere ver peleas, sino más bien soluciones, explicaciones y eso es lo que hemos estado trabajando en el programa”.

Además se mostró abierta a otros proyectos para la señal estatal: “No me cierro a ninguna oportunidad. Si me mandan a leer las noticias en TVN voy, aunque meta las patas, si me toca un programa infantil tampoco cierro la puerta”, afirmó.

Finalmente comentó que se ha preparado bastante para este desafío, contratando a Jorge Luis Uribe, quien se encargará de ayudarla con el vestuario, maquillaje y peinado. Por otro lado, también tendrá un experto en comunicaciones.

“Me han recomendado a varias personas que han preparado a rostros importantes de tv, ya que para mí es algo importante, que me corrija todo, desde la postura, forma de hablar, varias cositas. Así que ahora estoy viendo a penas me ponga estudiosa, lo voy a contar”, cerró Stuardo.