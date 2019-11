"Deja de incentivar odio": Mariana Derderián se enfrascó en una discusión con sus seguidores

Los actores y actrices no han quedado ajenos a la actualidad nacional y de hecho han participado activamente de las manifestaciones y aprovechado sus redes sociales para dar a conocer distintas situaciones.

Sin embargo, así como logran tener alto nivel de recepción de sus publicaciones están expuestos a las críticas. Así le ocurrió a la actriz Mariana Derderian que tuvo que defenderse ante ciertas acusaciones tras publicar una foto de la bandera chilena con un ojo ensangrentado en vez de la estrella.

“De la pena a la angustia. De la angustia a la rabia. De la rabia a la tristeza“, escribió la ex panelista de Bienvenidos.

La foto tuvo más de 2 mil me gustas pero un usuario la criticó fuertemente siendo respaldado por otros cuantos: “Deja de incentivar odio con imagenes !!!! Todos los actores hacen lo mismo!!!!“.

“Me resulta extraña la interpretación de uds. Yo creo que no hay nadie (del sector que sea) que no haya transitado por estas emociones en los últimos días. Y también creo que todos queremos sentir alegria y paz pero todavía nadie puede… Aunque claro, todos somos libres de sentir lo que nos nace“, escribió la actriz en respuesta.

Pero la conversación no quedó ahí pues el mismo seguidor insistió: “Te extraña…??? Pero que te extraña?? Es obvio que nadie quiere violencia niña y tu con tus incentivos de odio igual que el resto de los actores solo incitan al odio …después se quejan y andan publicando que no tienen pega en tv y contando historias para llorar pfffff” y “que bueno que cada vez quedan menos uds en tv !!!! Los que incentivan el odio no sirven !!!!!!”.

“Te leo y solo veo tu rabia. Que te vaya bien 😘”, siguió la actriz.

“Te leo a ti y solo veo tu resentimiento a uds les duele que les digan al contrario a sus trancas verdades”, le dijo el usuario.

“Pucha como que no quieres entender… yo solo digo que he transitado por la pena, rabia y angustia. Si ud ha tenido la suerte de sentir paz y Alegría está bien. Ambas somos libres de vivir nuestras emociones. Te lo digo súper en buena, en serio”, cerró la actriz.