Denise Rosenthal celebró su cumpleaños con reflexivo mensaje sobre el estallido social

View this post on Instagram

Fue un cumple años distinto y especial. Gracias a tod@s por sus mensajes, por sus saludos, por su amor. He estado un poco desconectada de las redes sociales, aprovechando e intentando proteger más los espacios para la reflexión, para leer, aprender, para escuchar, para hacer trabajo en terreno, para estar con las personas que quiero. Sobre todo, estos días son importantes para conectarse con lo esencial. La revolución también debe ser desde el interior, y de construir desde nuestros espacios con consciencia. Quiero mantener la esperanza de que nuestra lucha, no será en vano. ✊🏽🙌🏽💞 #HastaQueLaDignidadSeaCostumbre