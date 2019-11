Michelle Carvalho oficialmente se transformó en la primera modelo Plus Size de Elite Model Chile

Fue en septiembre cuando la exchica reality Michelle Carvalho reveló sus intenciones de trabajar como modelo, pero en esta oportunidad de talla XL.

“Hace unos años que he subido de talla y no he modelado, porque no me han contratado. Pero estoy a disposición de la marca que se presente y me plantee un proyecto”, sostuvo en la oportunidad.

Para su fortuna este proyecto se concretó, pues la brasilera oficialmente es parte de la agencia Elite Model Chile, siento la primera modelo talla plus de la firma.

“En este proceso de mi vida donde aumenté de peso, ahora estoy con 16 kilos más, sé que puedo volver a trabajar en esto y puedo influenciar a la gente de que se puede ver bien sin importar los kilos”, narró a diario Las Últimas Noticias.

Bajo esta línea agregó: “Las marcas están pidiendo más modelos así porque son cuerpos más reales, es necesario abrir la puerta y no sólo vender ropa para la gente de que se puede ver bien sin importar los kilos”.