"Igual le diste el apoyo a Piñera": Seguidores de Luli se enfrentan por su postura ante manifestaciones

Los rostros televisivos han estado en constante análisis desde que estalló la crisis social y sus seguidores de Instagram han destacado a aquellos que han dado apoyo a las manifestaciones, así como también han criticado ciertas posturas.

Y pese a que Nicole “Luli” Moreno fue una de los primeros rostros de la farándula nacional en dar su apoyo a las demandas, este martes fue criticada al publicar una foto donde ofrecía su ayuda para las pymes.

” Los Leo constantemente y he tratado de ayudar con publicitarlos, Claramente lo hago con mucho cariño y de corazón ❤ Ahora les pido a todos esos emprendedores que me manden por interno sus emprendimientos y me mencionen para yo poder subirlos en las historias con mayor rapidez”, escribió la modelo fitness y conductora de TV,

Pero además de los elogios y datos que recibió, una crítica en especial hizo que todos sus seguidores se dividieran: “Igual le diste el apoyo al piñera , niña con mala memoria !!”

Mientras algunos apoyaron dicho comentario, otros defendieron a la exreina de Viña del Mar: “no solo ella !!!, muchas personas creyeron en Piñera no la cargues a ella no más solo porque es pública”, “que amarillo amigo no es el momento , rescate la iniciativa usted qué ha hecho por las pymes?”, “y eso que tiene que ver ? Por que siempre atacando 🤦‍♀️”, “Da lo mismo por quien haya votado, si hizo mal está en su derecho de equivocarse, aquí la cosa va en que esta ayudando a los demás y eso es valorable”.