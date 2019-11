Mari Almazabar respondió a odiosos comentarios tras su video de "el que baila pasa"

Durante las últimas manifestaciones se ha desarrollado una nueva dinámica: “El que baila pasa“, donde los automovilistas deben descender de sus vehículos y realizar un baile para que los manifestantes le permitan el paso.

Esta práctica ha generado divididos comentarios por parte de la ciudadanía e incluso del Gobierno. Si bien la mayoría de los conductores se han tomado esto con gracia y han dejado su timidez para realizar coreografías, otros, como la vocera de Gobierno, han catalogado esto acto de “humillante y violento”.

Bajo este contexto el pasado domingo Mari Almazabar se sumó al baile mientras se movilizaba al centro de la capital. Fue así como la cantante, también conocida como “Blue Mary“, se bajó de su vehículo y realizó un “twerk”, que generó bastantes comentarios negativos en las redes sociales.

“¿Por qué el movimiento de cachete?“, “En cualquier momento se le salía un punto de la operación”, “Esta mina quiere ser viral a toda costa” y “Ridícula” fueron algunos de las críticas que recibió.

No obstante Mari Almazabar no se quedó de brazos cruzados y, a través de una publicación de Instagram de diario La Cuarta, respondió a los haters.

“Honestamente me duele que un país hable de “que terrible la violencia” mientras en redes sociales violentan constantemente a otras personas… yo JAMÁS he insultado a nadie en redes sociales, ni por su físico, ni por dónde vive, ni por lo que hace… si no me gusta alguien no lo sigo ni lo consumo y ya…”, partió comentando.

Luego agregó: “Ojalá esta revolución también nos sirva para cambiar desde adentro porque esa es la única forma de que realmente crezcamos como sociedad! Siendo más amables con nuestros pares, más tolerantes y menos VIOLENTOS“.

Por otro lado también utilizó su cuenta personal para compartir el comentario y agregar: “Si usted quiere un país sin violencia… DEJE DE TIRAR MIERDA POR REDES SOCIALES! Mire que eso también es violencia!”, redactó.