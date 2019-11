Actriz de "Gemelas" divide a los usuarios tras referirse a estallido social: no se quedó callada

La actriz Paloma Moreno, quien actualmente es la protagonista de la teleserie “Gemelas” de Chilevisión, se refirió al estallido social en Chile y recibió divididos comentarios de parte de sus seguidores de redes sociales.

Fue mediante su Instagram que la actriz expresó que “en Chile se violan los derechos humanos“, publicación que hasta ahora cuenta con más de 200 comentarios y alrededor de 2 mil “likes”.

Entre estos comentarios, hubo varios quienes criticaron su postura, mientras que otros la apoyaron: “Gracias por usar tu amplia ventana de seguidores para poder representarnos ya que muchos aún no asumen el hecho que Chile está sufriendo la coacción policial”, “no es así, ojo con lo que escribes”, “Le di me gusta y me arrepentí, por el solo hecho que leer esto duele“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Pero hubo uno que causó la inmediata reacción de Paloma. Un usuario le escribió que “encantas como actriz, simpática, pero yo pensé que eras neutra, hablas que no se respetan DDHH y carabineros atropellados, que los pateen en el suelo hasta casi morir, a ellos no pueden tener DDHH, ¿es justo?”, dijo el seguidor.

Ante estas palabras, la actriz nacional escribió lo siguiente: “NEUTRA? Se puede ser neutra en este momento? Si te gusto como actriz es justamente porque no soy neutra. Si no créeme que no podría actuar“, dijo de forma categórica.

Revisa la publicación acá: