Bailarines de Axé se unen por estallido social en Chile y realizarán eventos a beneficio

Por la situación del país, nosotros estamos sin trabajar igual que muchos de ustedes, y es por eso que hemos ocupado las fechas canceladas para apoyar causas benéficas. Si tienes un evento benéfico y quiere que vayamos apoyarte, escríbanos contando tu historia, con fecha del evento para poder asi, coordinar juntos a mis compañeros un show para tu beneficio. (eventos@sumasiempre.com) VAMOS CHILE 🇨🇱 estamos con ustedes ❤️ #vamosChile #Chiledesperto 📸: @undress_mag