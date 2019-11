Edmundo Varas aclaró tweet en inglés sobre crisis social: "Fue algo que me nació en el momento"

El día de ayer se viralizó un tweet que redactó el exchico reality Edmundo Varas, donde entregaba su opinión respecto al estallido social, pero en inglés.

Su cuestionable manejo de la lengua extranjera provocó múltiples bromas en la red social, además de críticas por el mensaje que compartió.

“Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace“, fue lo que redactó el ex “Amor Ciego”.

Lo cierto es que el joven, tras las múltiples respuestas que tuvo, optó por borrar el mensaje, aunque los memes y críticas ya estaban hechos.

Varas ahora explicó la razón de este mensaje con diario La Cuarta: “En realidad lo que yo quiero es la paz en Chile. Y siento que tanto los comunistas, socialistas y los del Frente Amplio lo que hacen es constantemente incitar al odio“, partió explicando.

Sobre la eliminación del mensaje, Edmundo explicó que “como muchos chilenos, yo no recibí una educación de calidad, y cuando me di cuenta que estaba mal redactado, y que el inglés que poseo es de un nivel muy básico, preferí sacarlo“.

A la vez, detalló que no se explica por qué lo escribió en inglés: “Fue algo que nació en el momento. No sé bien porque lo puse en otro idioma“.

Finalmente reveló la verdadera intención de su mensaje:”Era algo así como ‘comunistas cu… váyanse a la conch…’. Fue la rabia, que me salió al ver con impotencia cómo destruyen todo a su paso, sin pensar en lo que les cuesta y duele a las personas de esfuerzo”, cerró Varas.