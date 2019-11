Kika Silva regresó a Chile en medio de estallido social: aportó a afectados "con un granito de arena"

View this post on Instagram

De vuelta en Chile con muchos sentimientos encontrados, estamos todos con el corazón apretado esperando ver pronto un Chile mejor. Les mando la mejor de las energías y desde mi plataforma aportaré con un granito arena. Las pymes son la principal fuente de trabajo que tiene este país y han sido muy afectadas, es por esto que aportaré con mis RRSS para que hagan promoción y puedan volver a levantarse. Es el momento de mirarnos a la cara y ponernos en los zapatos del otro, tratar de entenderlo y ayudarlo como podamos. Dicho esto, hoy visitamos @perrospitucos una de nuestras pymes preferidas y se acaban de cambiar de local ❤ un lugar donde siempre nos reciben con mucho amor.