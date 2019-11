"Soy mucho más que un periodista de farándula": Hugo Valencia respondió a la ola de críticas que recibió

El periodista Hugo Valencia respondió a una serie de críticas recibidas en sus redes sociales, relacionadas a diversos hechos que han acontecido en el canal, luego de publicar una fotografía desde las oficinas de Televisión Nacional.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram donde el comunicador se llenó de negativos comentarios, los cuales apuntaban a la salida de Daniel Stingo del matinal, y también al hecho de que el espacio no abordaba la contingencia nacional.

“Quedaste huérfano Hugo se té fue tú papito ahora a pechugar solito nomás !!”, “chaíto no más”, “La tv chilena no muestra lo que realmente pasa pero pal copucheo farandulero son mandado hacer”, “tu programa no muestra para nada lo que realmente ocurre en nuestro país, censuraron a Stingo. Obvio que desde tu posición y la de tus compañeros quieren que esto pare… Y claro si a ustedes no les afecta en nada la desigualdad que tenemos, tienen sueldos de lujo”, “Hugo párese que la farándula y el pelambre era , todo cambia hijito a si que a tirar currículo no + programa frívolos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Pero el comunicador no se quedó callado y decidió responder de forma categórica a todos los comentarios que recibió.

Revisa acá la publicación: