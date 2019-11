El tenso momento vivido entre alcalde Sharp y diputado Gabriel Silber en "Contigo en la mañana"

En la emisión del jueves del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión se vivió un tenso momento protagonizado por el diputado Gabriel Silber y el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp.

Ambos se refirieron al audio filtrado del general director de Carabineros, Mario Rozas, quien aseguró que no daría de baja a ningún informado durante este tiempo de crisis.

Ante esto, el jefe comunal expresó que “se supone que los carabineros se forman para enfrentar este tipo de situaciones. Yo conozco muchos carabineros, pero no me puedo explicar cómo conociendo a los que conozco sea posible que en las comisaría de Valparaíso se haya torturado a jóvenes. No lo entiendo, incluso me cuesta decirles esto”, expresó.

Tras esto, manifestó que “en Chile, después de la dictadura, se dijo ‘nunca más’. Es la gran mentira de la transición, es una mentira. Eso nunca tuvo lugar. Lo que estoy diciendo no es justificar los saqueos, quiero ser súper claro, pero me duele mucho lo que está pasando con los jóvenes de Chile”.

Posterior a sus palabras, el diputado Silber manifestó que se están “hipersimplificando” los derechos humanos en Chile, asegurando que se comparan la situaciones actuales con las pasadas.

“Hay excesos, hay temas que son violaciones a los DD.HH. pero hoy tenemos tribunales y un Ministerio Público que actúa con independencia e imparcialidad. Tenemos detenidos, como lo que ocurrió en el tema de Reñaca, pero hacer esta hipersimplificación creo que daña nuestra democracia. Instalar esta imagen de que estamos en una dictadura, es reducir de manera irresponsable lo que estamos viviendo”, añadió el diputado.

Tras esto, el alcalde manifestó que el parlamentario no había comprendido lo que él había dicho, y que era un hecho de que existían violaciones a los DD.HH.

La discusión continuó durante varios minutos y generó amplios comentarios en redes sociales.

