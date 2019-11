Iván Cabrera acusó a su expareja de estar en una relación con su mejor amigo: ella respondió a sus dichos

El bailarín Iván Cabrera se hizo conocido por su participación en el programa “Yingo” de Chilevisión y también en “Rojo” de Televisión Nacional.

Tras esto, se dedicó a su vida familiar y se casó con la modelo venezolana Tiffany Magrin, con quien duró cuatro años, y con quien tuvo dos hijos.

No obstante, hace siete meses anunció su decisión de separarse, recibiendo una mala noticia respecto a su ex pareja, según aseguró.

El bailarín se enteró de que Magrin estaría en una relación amorosa con su mejor amigo, además de estar embarazada.

Cabrera conversó de este tema con el medio Las Últimas Noticias, donde comentó que “es como recibir un balde de agua fría que te cuenten que tu mejor amigo y tu ex están juntos. Porque por más que se hay terminado está relación, uno nunca espera recibir una notica como esta“.

A esto agregó que “hay un dicho entre amigos: la ex pareja de un amigo no se mira, incluso él me lo dijo muchas veces”, añadió.

Tras esto, manifestó que a pesar de estar separados no deja de ser “doloroso” y provocar “sentimientos de rabia”. A esto agregó que “entiendo que lo que pasaba entre ellos no era nada serio también, pero desde el momento en que ella queda embarazada (tiene dos meses y medio) esto se pone serio”, dijo el bailarín.

Asimismo, reconoció que le costará “disculpar”, y que con esto se cierra un ciclo para él: “A mí me preocupa que ella esté bien. Que esté tranquila para mis hijos y por el que viene“, expresó.

Inmediatamente, al conocer las declaraciones de Cabrera, su ex pareja se defendió y arremetió contra el bailarín a través de su cuenta de Instagram.

“De verdad que eres un chiste (…) hasta el día de hoy, jamás comenté absolutamente nada de nuestro término, que fue hace 8 meses, no hace 4 como te conviene decir, ¿por qué no comentas que estabas en una relación desde que estabas conmigo?, todas tus infidelidades, de todos tus maltratos, de todas tus malas palabras y de tus malos tratos, porque no te conviene”, dijo Tiffany de forma categórica.

“Estas tan despechado, que trato de entenderte, pero jamás pensé que eras tan malo. No pensaste ni en tus hijos”, cerró.

Revisa la publicación acá: