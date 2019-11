La solidaria labor de Eliana Albasetti en las manifestaciones de Plaza Italia

View this post on Instagram

Gracias @lungram por la nota !!!!! Esta hermosa perrita de la foto también está en adopción , se entrega desparasitada , esterilizada , con chip , vacunada y todo en muy buenas manos @vetceba que atienden siempre de mañana hasta las 14 horas porsi necesitan esterilizar o cualquier otra consulta ❤️ Empezamos esto con @maaariv_ hace unas semanas y si bien terminamos siempre los días agotadas, cuando se van en adopción es simplemente mágico ❤️y si les gusta lo que hago les suplico desde el alma que ESTERILICEN a sus mascotas , es la única manera de terminar con los perros abandonados. No queremos cómo solución a éste problema las muertes masivas. Gracias y nuevamente POR FAVOR 🙏 LA PERRITA DE LA FOTO ESTÁ EN ADOPCIÓN. Por otro lado agradezco profundamente todos los mensajes , pero siento que esto ni siquiera tendría que hacerlo yo . Estoy convencida que los recursos que el estado deriva a estas cosas muchas veces no están bien aprovechados , por favor lograr que la denuncias sobre maltrato y abandono sean más expeditas y que concluyan con penas para las personas que actúan mal. No puede ser que la práctica de dejar una caja con perros y gatos abandonada sea moneda de todos los días . Me a tocado estar en reuniones donde hombres de muy buena posición hablan de que si el perro o gato se porta mal lo suben al auto y lo botan por ahí . No puede estar normalizado y sería genial que termine con una buena sanción alguno de estos personajes, que cuentan esto como algo chistoso y poco condenable .