Simón Oliveros causó emoción con entrevista, pero se vio obligado a terminar con despacho

En una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, se vivió un emotivo momento protagonizado por un chileno, quien fue entrevistado por el periodista Simón Oliveros.

Todo comenzó cuando el comunicador despachaba desde Plaza Baquedano, tras el acuerdo que se logró ayer entre parlamentarios de diversos sectores por el mecanismo para una nueva Constitución.

Tras esto, el periodista entrevistó a don Antonio, quien conmovió las redes sociales con sus palabras. El hombre expresó que “siento que hay respeto, siento que hay lucha, siento que hay pasión, siento que hay ganas. Chile se está convirtiendo en un país de viejos y yo estoy contento porque los jóvenes están arrasando“, dijo el sujeto.

Posteriormente la producción del programa decidió mostrar la opinión de otros vecinos y el despacho de Simón fue cortado por un momento. No obstante, cuando intentaron volver con Simón, no pudo lograrse puesto que tuvo dificultades.

Así lo aseguró la conductora del espacio Diana Bolocco, quien explicó que el periodista tuvo que retirarse de Plaza Baquedano por un problema que habría sufrido.

Minutos después el periodista explicó lo que le sucedió, manifestando que en medio de su despacho, un sujeto pasó por el lugar y le lanzó pintura, huyendo posteriormente del lugar.

“No vayan a pensar otra cosa, pero es pintura no más. Fue alguien que claramente no no estaba escuchando”, dijo el periodista.

A esto añadió que “me da lata, pero si esto le hubiese pasado a otra persona, le pudo haber afectado psicológicamente, pero soy más fuerte”, cerró.