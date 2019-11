Antonella Orsini habló sobre la denuncia de abuso sexual que hizo contra Herval Abreu

Antonella Orsini habló sobre las acusaciones de abuso sexual que hizo contra el director de teleseries Herval Abreu. La actriz contó detalles del difícil momento que vivió en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

Es necesario recordar que en abril del año 2018 varias actrices acusaron a Abreu de acoso y abuso, una de ellas fue Orsini, quien mantuvo el hermetismo y no tocó el tema hasta ahora.

La intérprete señaló que conocía al director desde los 14 años, situación por la cual fue llamada para realizar un papel en Soltera Otra Vez.

“Le tenia mucho cariño y él es una persona muy carismática (…) Cuando tuve a mi hija le escribo (a Abreu), fui al personaje, resultó y al final lo hice. Pero se da un episodio y fuimos a comer a un restaurant y me dice que vayamos a su casa para ver el teaser de la teleserie”, reveló Orsini.

“Cuando yo estaba en su casa, pasa algo fome y me quiero ir, pero no me deja salir y le pone pestillo a la puerta. Y ahí fue complejo, me congelo y no supe reaccionar… Te hablo de un director que le tenia cariño”, agregó.

Tras el incidente la actriz decidió no hablar por miedo y realizó un viaje a San Pedro. Posteriormente se reintegró a las grabaciones de la teleserie sin dejar de pensar en lo ocurrido.

“Llego a grabar y está pasando todo por dentro. Me quedé callada y decía ‘¿a quién le cuento, soy culpable por haber ido a su casa?’. Pasaron casi 7 años y un periodista me llama y me dice que tiene relatos. Le dije que no quería saber nada, me daba miedo, él tiene muchas amigas actrices que iban a pensar que yo estoy loca”, señaló.

“Cuando una mujer decide denunciar pasan aproximadamente 7 años. Cuesta mucho. Después de haber hablado, vino mi papa y me dice: ‘perdona por no haberme dado cuenta’ (…) Fue heavy porque yo estaba con la jueza y el comisario. Hice la denuncia en mi Instagram y no seguí porque no me dio”, finalizó.

Es necesario destacar que Herval Abreu fue absuelto por la Corte de Apelaciones de las acusaciones de abuso sexual realizadas en su contra.