Kel Calderón respondió fuertemente a ácido comentario por foto en París

La influencer Raquel Calderón ha hecho noticia estas últimas semanas por apoyar activamente el movimiento social en Chile, participando de las marchas y comunicando a través de su Instagram Stories varios temas en especial relacionados a los derechos humanos.

Pero como parte de su trabajo con distintas marcas, Kel se ha dedicado a viajar y mostrar a través de sus redes sociales distintas ciudades y eventos alrededor del mundo, además de sus videos de vacaciones con su madre Raquel Argandoña.

Ahora fue criticada por una seguidora al publicar una foto antigua de un viaje a París, Francia. ““Together” is my favorite place to be ♥️ “Juntos” es el lugar donde más me gusta estar! 🖤 Extrañaba mucho estar en contacto con ustedes!”, escribió.

Si bien varios le respondieron amablemente, el ácido comentario fue el siguiente: “Es re fácil opinar desde afuera!!! Estar con el pueblo desde Paris!!!”.

A reglón seguido, Kel contestó: “como voy a estar en Paris? Estoy en Chile, en mi casa, esta es una foto Antigua, y aunque estuviese ahí, no tiene nada que ver”.

Pero no fue la única que respondió, pues sus seguidores la apoyaron: “Muchos estudiamos fuera de Chile y aún así apoyamos día a día!!”, “es re fácil opinar sin dar la cara desde un perfil falso 😉”, “Kel no te desgastes dando explicaciones”, “que te importa… Hay cosas más importantes que estar o no en chile no hace la diferencia si apoyamos todos de diferentes formas, pero juntos”.