Confirman a Denise Rosenthal, Pedro Capó y Francisca Valenzuela para el Festival de Viña 2020

Tenemos anuncios! Éstos son los artistas que nos harán cantar durante cinco de las seis noches de #Viña2020! ⠀ ⠀ ⠀ . DOMINGO 23 DE FEBRERO ⠀ Ricky Martin + Pedro Capó ⠀ ⠀ ⠀ . LUNES 24 DE FEBRERO ⠀ Mon Laferte + Francisca Valenzuela⠀ . MARTES 25 DE FEBRERO ⠀ Ana Gabriel + Pimpinela ⠀ ⠀ ⠀ . MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO ⠀ Pablo Alborán + Luciano Pereyra ⠀ ⠀ ⠀ . JUEVES 27 DE FEBRERO ⠀ Por confirmar ⠀ ⠀ ⠀ . VIERNES 28 DE FEBRERO ⠀ Ozuna + Denise Rosenthal + Noche de Brujas ⠀ . ⠀ ⠀ Pronto! Información sobre venta de entradas… Nos vemos en febrero!