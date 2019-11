"El Discípulo del Chef": Nueva eliminada se despidió entre lágrimas

El domingo se vivió una nueva emisión del programa de Chilevisión ” El Discípulo del Chef“, donde los equipos se batieron en una intensa competencia.

En el episodio, los aspirantes tuvieron que preparar diversos platillos para un grupo de integrantes de la lucha libre chilena.

En este contexto, los concursantes realizaron novedosas preparaciones, las cuales incluyeron huevo, granos y carne, ya que los luchadores requieren de alta cantidad de proteína para llevar a cabo su oficio.

Tras haber degustado los platos, finalmente el equipo rojo resultó ganador y ganó la inmunidad, por lo que el equipo verde y azul tuvieron que enfrentarse.

Luego de esto, el equipo azul del chef Yann Yvin perdió ante el verde, ya que no pudieron convencer al juez Sergi Arola.

Tras esto, el chef francés optó por eliminar a la participante Evelyn, quien se despidió entre lágrimas de sus compañeros, mientras que Yann le deseó lo mejor para su futuro.

“Gracias por elegirme chef. Nunca pensé que iba a estar con ustedes, quiero decirle a todos que los quiero mucho, a todos mis compañeros. Creo que fui una buena compañera y yo sé que igual me van a echar de menos y me llevo lo mejor de ustedes en mi corazón y siento que esto fue una experiencia única, nunca pensé que iba a llegar hasta acá y me voy feliz. Gracias chef, por todo“, fueron las palabras de la mujer.