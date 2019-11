La defensa de Belén Mora a Kike Morandé tras ácida crítica en contra de él en su Instagram

View this post on Instagram

Se supone que debo celebrar el tener un millon de seguidores. Un millon. En Plaza Italia hubo mas de un millon de personas. Un millon. En Chile llevamos 30 días manifestandonos. Un millon. Mas de doscientas personas que ya no veran como antes. Esoa numeros son importantes. Celebremos eso. ❤️. Los quiero, a los que me entregan buena onda, y a los que se dan el tiempo de meterse a mi perfil y tirarme mierda. Gracias. ❤️🖤