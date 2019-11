Marita García detalló la compleja situación que enfrenta su madre: recibe pensión de 98 mil pesos y padece cáncer

El pasado viernes la actriz Marita García fue invitada a “Mucho Gusto”, donde reveló que su madre es una de las afectadas por las bajas pensiones que entrega el país, revelando que solo obtiene 98 mil pesos.

Esto no queda ahí, pues reveló que además su madre ha padecido cáncer en tres ocasiones.

Bajo este contexto este martes nuevamente fue invitada al set del matinal de Mega, donde asistió en compañía con su madre, donde detalló el difícil proceso que han vivido.

“Siempre me he levantado. Pese a todo lo que la vida me he puesto (…) Yo recibo una pensión de 98 mil pesos, mi marido me ayuda y está jubilado. Él es ingeniero, pero tiene que seguir trabajando“, partió comentando.

Luego criticó el sistema de salud en Chile: “Me molesta ir al médico y que sean ‘5 minutitos’. No te dan respuestas y no tienes tiempo para preguntar. La verdad no es agradable ir, pero agradezco que exista el AUGE, porque o si no, no podría tener atención”.

La madre de Marita García detalló que la primera vez que se le detectó cáncer de mama, se atendió en el sistema privado. No obstante luego debió ingresar al sistema público debido a que no tenía dinero para continuar. “Nunca pensé que tendría que atenderme en un consultorio”, expresó.

“El sistema igual es más lento. A mí me detectaron el cáncer en septiembre y me operaron en abril. Me derivaron rápido, pero es una angustia ir a los controles durante tanto tiempo”, afirmó.

Finalmente reafirmó sus ganas de vivir, informando que “mis hijas me han mostrado una manera sana de vivir“.