Maitén Montenegro critica fuertemente presentación de Paulo Zieballe: "No acostumbro a decir eso..."

En una nueva emisión del programa de Televisión Nacional “Gran Rojo“, se enfrentaron en un duelo de rancheras Javiera Flores y Paulo Zieballe.

En este sentido, Flores interpretó la canción “Se me olvidó otra vez”, mientras que Paulo decidió cantar “México, lindo y querido”.

Tras escuchar sus presentaciones, el jurado decidió salvar a Javiera Flores, y criticar a su contrincante.

Una de las que más lo criticó fue Maitén Montenegro, quien le expresó lo siguiente: “Me pongo seria, Paulo, porque quiero decirte que estuvo muy mal tu presentación en este versus. Sinceramente, no acostumbro a decir eso, pero no me cabe duda que es así”, dijo.

A esto añadió que “es un escenario vistoso, una puesta en escena vistosa, una voz de calidad como la tuya, pero lejano totalmente tú al estilo. Ibas corrido y la musicalidad no se daba. Creo que realmente el versus no lo pudiste sacar adelante, a lo mejor ni siquiera te diste cuenta”.

Finalmente la presidenta del jurado le recomendó que posteriormente viera la presentación para verificar sus errores, añadiendo que “esta vez no me parece que diste la talla de la ranchera”.

Tras esto, el participante explico que “elegí esta canción, me preocupé de estudiar el estilo, pero la maestra dice que estuve muy alejado, que estuvo mal mi presentación, lo encuentro un poco duro, pero lo tomo con altura de miras y respeto“, fueron sus palabras.

Revisa acá su presentación: