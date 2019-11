Myriam Hernández califica la Gala de Viña como "momento frívolo" y rechaza su realización

La cantante Myriam Hernández arribó a Chile en medio del estallido social, para realizar una serie de conciertos. No obstante, tras la crisis social y política que se generó, tuvo que reprogramar cada show.

Sobre este tema la actriz conversó con el medio La Tercera, en el que afirmó que “más que el hecho de tener que reprogramar un espectáculo, me duele saber las circunstancias del por qué, sobre todo cuando ocurre en Chile“, dijo.

A esto agregó que “es como ridículo estar haciendo un concierto feliz cuando hay gente que lo está pasando mal. Esto invita a una reflexión como país, de unirnos, de dialogar, que es lo más importante, para que se llegue a un acuerdo de hechos, no solo de palabras. La gente necesita realmente ser escuchada y que le lleguen soluciones concretas”, señaló la artista.

Tras esto, Hernández expresó que estaba de acuerdo con las demandas sociales, explicando que “a mí me ha costado tener lo que tengo, llegar a donde he llegado. Nadie me ha regalado nada. Pero sí hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad, porque todo esto parte de la educación, creo yo”.

La artista chilena también se refirió al Festival de Viña del Mar 2020, y manifestó que bajo su visión debería realizarse de manera más austera.

“Lo lindo de Viña es que se haga, porque es una manera de decirle a Chile pasémoslo bien un rato, con música. Como una manera de ir volviendo a la normalidad sabiendo que no estamos en la normalidad, porque faltan muchas cosas, obviamente”, dijo.

A esto agregó que la Gala de este certamen “es un momento frívolo, donde van a lucirse las joyas, los vestidos, los zapatos, lo que te costaron. Y eso es totalmente ajeno a lo que hoy en día sentimos y estamos viviendo. Yo creo que no debiera ir la Gala, creo que debiera ser un Festival más austero, y me da mucho gusto que haya una noche chilena y que sea de mujeres”, cerró.