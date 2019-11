Paloma Mami realizó un íntimo concierto en Santiago: se refirió sobre la crisis social de Chile

View this post on Instagram

❤️🕊 Ayer salió todo hermoso ,teníamos un maximo de 60 fans para invitar se quedaron muuuuchos fuera eso es obvio pero quiero q entiendan que los que estuvieron ahí es un símbolo de representación de todos los fans de todos ustedes y hay que alegrarse por eso ,una manera de entregar amor ,cercanía y reflexión. Gracias a todos ! Fans de paloma ,equipo y Scd que nos facilitó su sala para que esto saliera de la mejor forma y así fue ! Besooos a todos y que tengan un hermoso diaaa