Conductores del noticiero de CHV reciben duras críticas por "no solidarizar" con camarógrafo agredido en manifestaciones

El jueves 21 de noviembre nuevamente se reunieron decenas de personas en Plaza Baquedano para manifestarse y exigir diversas demandas.

Bajo este contexto y en el noticiero de Chilevisión, los periodistas Daniel Matamala y Macarena Pizarro informaron acerca de una situación que afectó a un camarógrafo del canal. Éste fue agredido durante las protestas en Plaza Baquedano.

Tras esto, el periodista Alejandro Rodríguez relató lo ocurrido y manifestó que “estamos shockeados en verdad, porque salimos a reportear, nos encargaron hacer una nota de cómo viven las familias de Plaza Italia, de cómo están con el tema de las lacrimógenas (…) Estamos llegando a uno de los edificios en Vicuña Mackenna con Alameda y de repente sentimos disparos, la gente empezó a correr”, dijo.

A esto agregó que “de verdad que la gente no estaba haciendo nada, no vi a nadie tirando bombas molotov, no vi a nadie tirando piedras. La gente estaba expresándose, incluso había gente cantando al lado de nosotros”, siguió comentando.

Finalmente expresó que “escuchamos estos disparos y salimos corriendo, y en un momento miro hacia atrás y veo que se me perdió el camarógrafo. Empecé a buscarlo y de repente llega un chico de la Cruz Roja y me dice que tiene dos balines, uno en la cara, otro en la pierna derecha“, cerró.

Luego de sus declaraciones, diversos usuarios de redes sociales realizaron duras críticas contra los conductores del programa, ya que según ellos no mostraban “empatía” ante la situación que vivió el camarógrafo.

Camarógrafo de @chilevision fue herido en plaza Italia durante nueva manifestación. Más informaciones en https://t.co/qVxvSiA2Qx y https://t.co/sizOO5qwK1 Comenta con #CHVNoticias pic.twitter.com/ZFmcIOeulv — CHV Noticias (@CHVNoticias) November 22, 2019

Macarena Pizarro, la colega del año — Bombo Pica (@BomboPica) November 22, 2019

Un camarógrafo de @chv hoy recibió 3 impactos de perdigon y por más q el periodista q fue testigo insistió a Macarena Pizarro en que no había uso de molotovs ni nada más que piedras y aún así les dispararon, ella preguntaba cuál era la situación. La falta de empatia es dramática. — Marta Matamala (@Amarimatar) November 21, 2019

Macarena Pizarro por lo menos intenta mostrar un poco de preocupación por el estado de salud de tu compañero camarógrafo, que por cierto, con suerte gana el 10% de tu sueldo.

El hace la pega en terreno y tú hablas en base a su trabajo.

Por último intenta empatizar😟@CHVNoticias — GloriaFuentealba (@GLORIAEFG) November 22, 2019

Veo @CHVNoticias habla un periodista del mismo canal q estaba en plaza de la dignidad y q su camarografo sufrio heridas de balines de goma, dice al final q si fueron balines de goma y MACARENA PIZARRO dice "no creo q fuese asi, hay q investigar bn" y corta al periodista!

NEFASTA — 🅒🅡🅘🅢🅣🅘🅐🅝 🅛🅤🅘🅢 (@cris_guz) November 22, 2019