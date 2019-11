"La misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando": Mon Laferte deja la escoba en Twitter y Carabineros le responde

En los pasados premios Grammy Latino, la artista nacional Mon Laferte destacó no solo por haber ganado a Mejor Álbum de Música Alternativa, sino que por su paso en la alfombra roja.

Mostrando sus pechos, la cantante se escribió un potente mensaje: “En Chile torturan, violan y matan”. Su mensaje dio la vuelta al mundo en momentos en que se hablaba del estallido social en nuestro país.

Pero esto no ha sido todo porque en redes sociales ha tenido una constante participación, siendo la última de ellas la más polémica y que involucra a Carabineros y el Ejército.

Es que en entrevista con Patricia Janiot para el programa digital de Univisión, Juniot: PM, se refirió a las quemas del Metro, saqueos y un sinfín de hechos de violencia de los que el país ha sido testigo.

Ante la pregunta de si era legítimo instaurar toque de queda para disminuir la violencia, medida que fue tomada por el Presidente Sebastián Piñera, Laferte, cuestionó la pregunta y contestó: “¿A ti te parece que quemar un supermercado, que está asegurado, que son transnacionales, de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente? ¿Que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material? ¿Por un bien que nos ha robado durante toda la vida?”.

“Porque la gente hasta el día de hoy, endeudada, pagando. En Chile, tiene que pagar con tarjetas de crédito el supermercado. ¿Es más importante un bien material? ¿Es más importante una iglesia?”, apuntó.

Al respecto afirmó que “yo no apruebo ningún tipo de violencia. Pero si tengo que ir a quemar un supermercado, que me ha robado toda la vida, para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque estamos hablando de vidas humanas no de bienes materiales. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado”.

Patricia Janiot le comentó sobre la quema de estaciones del Metro de Santiago y Mon Laferte la interrumpió. “Eso se está estudiando. Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando”, acusó.

LA RESPUESTA DE CARABINEROS

Al respecto recordemos que no existen pruebas contundentes, tampoco investigaciones sobre la responsabilidad de Fuerzas Armadas sobre la quema de estaciones del Metro. El pasado 8 de noviembre, fueron formalizados los dos primeros detenidos por la quema del Metro de Santiago: un hombre de 33 años, acusado de incendiar la estación la Granja y un menor de 16, quien habría quemado la estación Pedrero.

Carabineros respondió a la cantante a través de redes sociales señalando que respecto a “esta información que circula en redes sociales, aclaramos que Carabineros trabaja constantemente en el restablecimiento del orden público”.

“Nos reservamos la posibilidad de presentar acciones legales contra quien sin fundamento divulgue estas imputaciones”, añadió la policía uniformada, adjuntando una imagen de un medio de prensa nacional con las palabras de la artista.