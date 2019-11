Cathy Barriga fue blanco de duras críticas por compartir íntima fotografía: no se quedó callada

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, recibió duras críticas durante la jornada de ayer, luego de publicar una particular fotografía en sus redes sociales.

Fue específicamente en su cuenta de Instagram donde la edil compartió una fotografía familiar, junto a sus padres, su esposo y su hijo.

No obstante, sus seguidores de la plataforma no se tomaron de buena manera esta postal, y le escribieron duras críticas, las cuales apuntaban a su “poca empatía” tras la situación actual que vive el país.

“Quien como ustedes que están felices aquí el pueblo llora tantas muertes violaciones injusticia desigualdad”, “Señora alcaldesa la suerte la suya de poder estar tranquilita con su familia!! Mientras en Maipú para ser exacta Mall pumai se sacan la cresta todos los días resguardando sus locales“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Pero la autoridad comunal no se quedó callada y decidió defenderse de tales comentarios: “Disculpe , no veia a mis papás hace mucho y comparto una fotografía de alegría por estar reunidos y al igual que tod@s lamentamos lo que está sucediendo. O usted no sonríe cuando está con sus seres queridos un momento“, fue su respuesta.

Mientras que en otra crítica, la edil respondió de la siguiente manera: “Sin comentarios, la comunidad conoce perfectamente el trabajo que realizo día a día”.

Revisa la publicación acá: