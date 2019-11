"Verdades Ocultas": La condición de Gonzalo a Rocío para ayudarla a huir con su hijo

En una nueva emisión de la teleserie “Verdades Ocultas” de Mega, se pudo ver a Rocío haciendo todo lo posible para irse del país junto a su hijo Benjamín, con la constante ayuda de su hermana Agustina.

No obstante, un conflicto arruinó los planes de la abogada, ya que Gonzalo y Ricardo la encararon junto con Agustina por sus acciones.

Tras esto, Rocío se defendió y expresó de manera categórica que cumpliría su objetivo de huir del país con o sin su ayuda.

Además, le solicitó a su hermano no delatarla con Tomás ni Eliana. Ante esto, Gonzalo le expresó que “¡no están en un equilibrio mental para tomar una decisión como esta!“.

Tras esto, Rocío le pidió que “por favor, no intervengas. Me voy a benjamín lejos con o sin tu apoyo (…) ¡Con Eliana no hay otras opciones, entiende que sin mi hijo me voy a morir!”, expresó.

Posteriormente Gonzalo decidió apoyar a su hermana al verla desesperada, pero con una sola condición: dejar de beber alcohol.

“Ni una gota de alcohol, Rocío (…) Si yo te pillo, te juro que voy a ir inmediatamente a hablar con Tomás y Eliana, y les contaré todo lo que están planeando“, le dijo su hermano.

“Está bien, te lo juro por mi hijo, ni una gota de alcohol más hasta ahora”, expresó la abogada.