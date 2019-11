Christell Rodríguez sorprendió en las redes con nuevo emprendimiento: "No temas hacer varias cosas"

La ex “Rojo” Christell Rodríguez, si bien a mediados de agosto fue eliminada del espacio de TVN en votación por sus compañeros, se mantiene bastante activa en las redes sociales, principalmente en Instagram.

A través del plataforma comparte imágenes de su día a día, entre sus estudios de fonoaudiología, la música y ahora un nuevo proyecto: es maquilladora de novias.

Recordemos que hace algún tiempo empezó una pequeña empresa junto a una amiga, donde venían maquillaje. No obstante parece que la cantante decidió dar el siguiente paso y dedicarse al arte del maquillaje.

“Agradezco a Dios por mis sueños y mis capacidades que me llenan, me permiten compartir con las personas en momentos importantes. Gracias a mis padres por su apoyo incondicional y gracias a mi amor por acompañarme. @makeupxchris”, redactó en una publicación donde posa bastante concentrada mientras prepara el look de una novia.

Christell habría estudiado en la Escuela Club Make Up y ha trabajado en el Estudio Más Bella, donde también realizaría clases de automaquillaje y limpiezas faciales.

“Para mí la vida se trata de disfrutarla, de poder compartir momentos y aprender día a día algo nuevo, explorando tus capacidades. No temas hacer varias cosas, pero busca la excelencia en cada una”, fue el mensaje que compartió en una de sus Stories.

Aquí puedes ver parte de su trabajo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christell Rodirguez MUA (@makeupxchris) el 25 de Nov de 2019 a las 5:10 PST

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christell Rodirguez MUA (@makeupxchris) el 23 de Nov de 2019 a las 3:27 PST