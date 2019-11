Carlos Zárate aclaró su abrupta salida del set de "Bienvenidos" que descolocó a los conductores

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se vivió una tensa jornada luego de que el periodista y panelista Carlos Zárate saliera del estudio abruptamente mientras entregaba su opinión sobre la crisis social del país.

“Una cosa, si es que finalmente recurrimos a medidas de emergencia que puede haber y que tienen que ser…”, soltó para luego frenar en seco. “Dejémoslo así, voy a llegar hasta ahí no más”, cerró para levantarse de su asiento y abandonar el espacio, para la sorpresa de Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por televisivamente (@televisivamente) el 29 de Nov de 2019 a las 4:39 PST

Tras largos minutos de no saber qué ocurrió, el comunicador regresó al espacio, donde explicó por qué salió del lugar aclarando que se debió a un malestar físico y no quería que le pasara algo en pantalla, descartando de paso alguna instrucción desde dirección.

“Los que me conocen saben que tengo una condición de salud, sentí una puntada muy fuerte y me asusté. Me dio miedo y salí”, partió comentando Zárate, para luego recalcar que nadie lo censuró: “En 28 años en este canal jamás me han pedido que me calle“.

Aquí puedes ver algunos registros de su regreso al set: