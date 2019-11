Yamna Lobos reveló duro episodio en "Venga conmigo": terminó llorando

En una nueva emisión de programa “Sigamos de largo” de Canal 13, estuvo de invitada la bailarina y ex integrante del programa “Rojo” Yamna Lobos.

La bailarina se refirió a diversos aspectos que marcaron su vida, entre ellos, su paso por el programa “Venga Conmigo” de Canal 13, cuando era una adolescente.

Lobos reveló que no tiene buenos recuerdos de esa experiencia, explicando que “yo la verdad es que en ese tiempo era súper pollo y no la pasé tan bien“, dijo.

“En ese tiempo me pasaron hartas cosas. No estaba acostumbrada a que nos vistiéramos todos juntos, cosas que para mí eran súper extrañas. Yo era chica, me vestía en el baño y todo lo hacía piolita. Me pasaron cosas como que mi ropa a veces desaparecía, yo iba a buscar mi ropa y no estaba, o me dejaban lo más feo. Todas elegían su ropa linda y yo me tenía que poner lo que quedaba“, afirmó la bailarina.

Yamna siguió comentado sobre su experiencia y relató un que vivió un polémico momento con el fallecido director de televisión Eduardo Domínguez: “Me dice ‘siéntate, lo que pasa es que nos llegó un comentario de que tú te encierras en el baño a drogarte’. Y yo, imagínate, más sana que un yogur: no tomaba, no fumaba. Para variar me puse a llorar, y decía ‘¿pero por qué, quién dijo eso?"”, contó Lobos.

Ante las palabras del exdirector de televisión, la bailarina le explicó que solo entraba al baño a cambiarse de ropa, ya que le avergonzaba cambiarse frente a sus compañeros.

“Todos los días lo pasaba mal“, aseguró la bailarina. Tras esto, la conductora del espacio Francisca García -Huidobro declaró que “yo escuché las historias que le pasaban a la Yamna, soy testigo que la pasaba mal. Se usaban en esa época unos tacos transparentes y le pasaban los tacos sueltos”, cerró.