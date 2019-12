Julián Elfenbein y Daniela Castro protagonizaron incómodo momento en PH: conductor ofreció disculpas

El pasado viernes se emitió un nuevo capítulo de “Podemos Hablar“, donde Daniela Castro fue consultada por la relación amorosa que mantuvo con Pascual Fernández.

La situación inició luego de que el animador del espacio, Julián Elfenbein, enseñara una fotografía de ella junto al español, lo que provocó una situación incómoda en la cena.

“Si quieres no me respondas, ¿no te gustó la foto porque tienes malos recuerdos?“, partió preguntando el animador, que recibió como respuesta: “Es difícil para mí”, agregando que se complicaba cuando la enfrentaban en situaciones de este estilo.

Luego Daniela Castro no describió su relación con Pascual como un romance que no funcionó, sino como una “relación tóxica“.

“Estoy demasiado contenta que él no esté en mi vida“, sostuvo la cocinera, agregando luego: “Tuve mil señales, hubo mucha gente que me dijo que no estuviera en esa relación. No se imaginan la cantidad de personas que me dijeron ‘No, Dani. No se te ve bien, no estás bien, sal de ahí“.

Castro, mientras soltaba estas palabras, se veía bastante complicada, por lo que Julián Elfenbein le ofreció disculpas. “No te quiero incomodas, te pido perdón (…) Voy a dejar el tema hasta ahí“, relató el conductor, que de todas maneras realizó una nueva pregunta.

“¿Crees que él tiene la misma impresión, que fue una relación tóxica?”, consultó Elfenbein, a lo que ella replicó: “La verdad es que para referirme a él no tengo ninguna buena palabra, no tengo ninguna palabra neutral y cualquier cosa que diga respecto a lo que me estás preguntando se va a tomar como un ataque, así que no te voy a responder”.

Finalmente los invitados al espacio realizaron un brindis, donde Julián Elfenbein volvió a disculparse: “Perdón por la foto“, cerró.