"Lo que me deja pagar mis cuentas de fin de mes": Belén Soto para en seco a seguidor que la criticó por sus fotos en Europa

La actriz y animadora de Canal 13C, Belén Soto, viajó hace un par de semanas a Europa, desde donde ha compartido imágenes en su cuenta de Instagram, sin antes referirse a las manifestaciones en Chile.

De hecho, cuando dejó nuestro país aseguró que se iba por trabajo pero con Chile en su corazón y mente. “Después de los dolorosos días que nos encontramos viviendo como país, les cuento que debo retomar mis obligaciones y compromisos acordados hace ya un tiempo. Retomo con sentimientos encontrados pero también con la esperanza que tendremos al final un mejor Chile para todos“, escribió aquella vez.

Sin embargo, ahora fue cuestionada por sus fotografías desde el Viejo Continente al compartir una imagen desde Venecia para el programa de viajes de Canal 13C “Plan de Viaje”.

“La vida tuya. Súper comprometida con lo que pasa en Chile.jajjaua”, le dijo un seguidor, algo que la actriz no tomó con gracia y le replicó fuertemente.

“Claro que si, mi corazón siempre está en Chile, pero también está en mi y mi trabajo, quizás las fotos no sean de tu gusto, pero esta es mi pega, un programa de viaje que lo dan todos los domingos, es mi emprendimiento y lo que me deja pagar mis cuentas de fin de mes. Entonces no nos critiquemos entre nosotros, todos estamos comprometidos. Te mando un abrazo Pablo ❤️”, fue su respuesta.