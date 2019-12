Leonor Varela revela cómo sobrellevó la muerte de su hijo Matteo

La actriz chilena Leonor Varela se refirió por primera vez al fallecimiento de su hijo Matteo, en una charla expuesta en el Parque Araucano.

La actriz comenzó expresando que “nunca he hecho esto… hoy me toca hablar y creo que la mejor manera es hacerlo desde mi experiencia propia”, dijo, según consignó Lun.

“No fue hasta los 6 meses (de su muerte) en que yo entré a una crisis profunda de depresión, donde no quería vivir más, donde nada me interesaba, donde todo me parecía banal, no me interesaba ser más actriz… apenas tenía la lucidez de levantar a mi hija (Luna, 4 años), llevarla al colegio y estar para ella en las tardes”, siguió narrando Varela.

A esto agregó que en junio decidió comenzar a visitar a un terapeuta, lo que la llevó a la desesperación: “Fue una tarde de estar enrollada en posición fetal en el baño, y grité y lloré y realmente creo que toqué fondo en lo que sentía respecto a la oscuridad (…) en ese momento de oscuridad escuché la vocecita de mi hijo, que me dijo mamá, te toca amarte como me amas a mí . Quizás son cosas que suenan banales, pero son perlas preciosas que uno tiene. Y mágicamente como una brisa primaveral, esa depresión se disipó”.

La actriz chilena siguió comentando su experiencia, y afirmó que “he aprendido a convivir con estas emociones. Ya no soy la misma de antes, no lo voy a ser nunca. Estoy bien con eso, mi hijo ya no está para acompañar mis días… mis páginas son ahora páginas blancas y siento que he vuelto a renacer”, expresó.

Posteriormente, la actriz afirmó que su hijo es quien le entrega las fuerzas necesarias para seguir adelante: “Cuando pienso en mi hijo todas las mañanas, me pongo como objetivo honrar su vida, honrar lo que aprendí con él. Hay días que lo logro y otros días, no. Pero eso no me impide empezar una vez más, día tras día”, sostuvo.

Leonor explicó que el yoga la ha ayudado bastante en el proceso, y también la buena alimentación. También expresó que se debe hacer frente a las emociones: “Ser vulnerable es ser fuerte“, dijo.

Por último, Varela reveló que se ha dedicado a escribir un libro con todo lo que le ha ocurrido este último tiempo.