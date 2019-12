"Me parece grave lo que dice": María Luisa Godoy encara a alcalde de Colina por acusación contra partidos políticos

En una nueva emisión del matinal de Televisión Nacional “Buenos días a todos“, estuvieron de invitados tres alcaldes quienes relataron sus experiencias con los diversos hechos de violencia y saqueos ocurridos en sus comunas.

Uno de estos alcaldes fue el de Colina, Mario Olavarría, quien generó polémica con sus dichos, y causó la inmediata reacción de la conductora del espacio, María Luisa Godoy.

La autoridad comunal realizó duras acusaciones en contra de dos partidos políticos, cuando se le preguntó quien estaría detrás de los diversos hechos de destrozos ocurridos en el Metro de Santiago: “No tengo ninguna duda que el PC y el Frente Amplio. Lo han dicho claramente, no condenan la violencia, son matizadas sus respuestas (…) saquémonos la careta de una vez por todas“, declaró el edil.

La conductora rápidamente le pidió pruebas al alcalde, ya que según ella, sus declaraciones eran dichos “gravísimos“.

Tras esto, la autoridad comunal expresó que “¿por qué tengo que tener pruebas? Es lo que veo en todas partes, está en todos los medios“, dijo.

Ante sus palabras, María Luisa manifestó que “usted es una autoridad, no puede hacerse cargo de rumores, de comentarios de pasillo o de videos de redes sociales”, sostuvo.

Palabras que provocaron el enojo del edil: “Me van a censurar ahora”, indicó el alcalde, a lo que Iván Núñez le expresó que “no se victimice alcalde, usted está haciendo una imputación grave y debe hacerse responsable“, le comentó.

Tras esto, el alcalde de Independencia Gonzalo Durán le dijo a Olavarría que sus dichos eran “preocupantes e inaceptables”.

Mientras que la conductora del espacio expresó que en el programa “no hay censura. Lo estamos dejando hablar. Me parece grave lo que dice, porque usted es una autoridad y habla de dos partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Me imagino que usted tiene pruebas y si las maneja, espero que las lleve a la Fiscalía. Si son acusaciones al voleo, no nos haga responsable a los medios”, cerró.

Revisa el momento acá: