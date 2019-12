El desgarrador mensaje con el que Lorena Capetillo recordó a su madre fallecida

View this post on Instagram

Hoy me han dicho mucho que cada vez me parezco más a ti…y hoy al llegar a la casa de mi papá me encerré en la pieza del fondo como una hora a ver fotos, absorta, necesitaba ver y ver y ver y revisar…momentos, no se,llegue de piquero a eso…Para mi este año ha sido completamente diferente…quizás xq hace un largo tiempo, deje de negármelo, y cada día te digo más que te amo y que te extraño y he vuelto a contarte mis cosas y a hablarte como pidiéndote ayuda, disfrutando de q me escuchas…hubo un par de años que como no entendía, o no sabía dónde estabas, eso me angustiaba y petrificaba, no me permitía pensarte, imaginarte y eso más me dolía, me dolía no hablarte…igual tampoco sé aún a ciencia cierta donde estás exactamente, pero en algún punto me calmé un poco y de tanto llorar a ratos desesperadamente, de cansancio empecé a quedar en silencio, y como consecuencia, a escuchar de vuelta…y te siento, t escucho sonriente, te siento tranquila, contenedora como siempre, y aunque lo más seguro es que te seguiré llorando a solas como ahora cuando no pueda abrazarte o escuchar tu voz audible, si puedo escucharte con mi corazón, y eso es suficiente…Deje de creer en la muerte como el fin; lo siento como una transformación, se q en algo más Bello te transformaste…hoy te admiro mas, te siento fuerte, te veo más grande, más tremenda, tus consejos de antes tienen eco impresionante hoy…quizás por eso me siento más…segura ..? O más tranquila con esto..? Quizás por eso sonreí hoy muchas veces…hoy no pude hablar muchas cosas de ti, porque mi corazón estaba agotado y hacia adentro meditativo, pero hoy sentí q íbamos juntas, hartas veces, sentí que me mirabas de igual a igual muchas veces…no vi nada paranormal, solo era una “certeza” adentro,de que quisieras levantarme, llevarme a sonreír…una fuerza catalizadora…te siento fuerte mamita, firme y presente, y estoy segura que nos volveremos a ver…segura! Y me encanta creer en el rey leon cuando dice “el vive en ti”, porque así te siento, te viniste a alojar en lo más profundo de mi corazón, y no existe día q no te sienta en mi…gracias, porque nunca te fuiste, siempre estás aquí ♥️ #5años #mamita