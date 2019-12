Durante la jornada de ayer, la animadora Pamela Díaz anunció que tres programas de Chilevisión no seguirían en pantalla el próximo año.

Se trata de los programas “Tu vida, tu historia”, “Viva la pipol” y “La noche es nuestra“, según indicó Díaz en su cuenta de Instagram.

“Hoy se cierra un ciclo, @tuvidatuhistoriachv @vivalapipol @lanochechv se acabarán los programas, pero no la amistad. Nuestra pipol siempre quedará. Te queremos @zetagramer @turnerprensa”, escribió la animadora.

Tras esto, en una nueva emisión del programa “Viva la pipol”, los conductores y panelistas del espacio decidieron tomarse este hecho con “humor”, y bromearon al respecto.

Fue el periodista Jean-Philippe Cretton quien inició estas bromas, expresando que “estamos en vivo… aún”, a lo que Pamela expresó que al programa le quedaban tres días de emoción y que “el viernes nos vamos a despedir como corresponde”.

Asimismo, el panelista Pablo Zúñiga contó que “ayer dije ‘me voy a desconectar de todo’. No he leído diarios, Instagram, redes sociales, nada. Hoy me vine al programa y dije ‘qué bueno desconectarse, ¿qué puede pasar de un día para otro?"”, indicó, sacando risas en el panel.

Tras esto, Zúñiga expresó que “mi nueva red social no es Instagram, es LinkedIn“, dijo.

Finalmente el periodista Felipe Vidal manifestó que estaba “todo muy bien (…) Por esas cosas de la vida vamos a hablar, entre otras temas, acerca de los seguros de cesantía”, a lo que Jean-Philippe expresó en tono de broma que parecía que el libreto lo había realizado Vanessa Daroch y Yolanda Sultana.